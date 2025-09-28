Selskapskatalog
Qualtrics
  • Lønninger
  • Ledelsesrådgiver

  • Alle Ledelsesrådgiver lønninger

Qualtrics Ledelsesrådgiver Lønninger

Ledelsesrådgiver-kompensasjon in United States hos Qualtrics varierer fra $190K per year for L5 til $267K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $180K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$190K
$140K
$27.5K
$22.5K
L6
$267K
$185K
$20K
$61.7K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Korkein ilmoitettu palkkaus Ledelsesrådgiver roolille yrityksessä Qualtrics in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $330,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualtrics Ledelsesrådgiver roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,000.

Andre ressurser