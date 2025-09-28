Selskapskatalog
Qualtrics
Qualtrics Dataforsker Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Vanlig Område
Mulig Område
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Vanlig Område
Mulig Område

SGD 210K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataforsker at Qualtrics in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 135,972. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Dataforsker role in Singapore is SGD 99,635.

