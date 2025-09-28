Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjonsleder totalkompensasjonen hos Qualtrics varierer fra MX$1.07M til MX$1.45M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Vanlig Område
Mulig Område
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Forretningsoperasjonsleder at Qualtrics sits at a yearly total compensation of MXMX$28,148,574. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Forretningsoperasjonsleder role is MXMX$20,626,107.

