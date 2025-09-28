Selskapskatalog
Qualtrics
Qualtrics Administrativ assistent Lønninger

Den gjennomsnittlige Administrativ assistent totalkompensasjonen in United States hos Qualtrics varierer fra $77.2K til $112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$87.6K - $102K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$77.2K$87.6K$102K$112K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Administrativ assistent hos Qualtrics in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $112,098. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualtrics for Administrativ assistent rollen in United States er $77,244.

Andre ressurser