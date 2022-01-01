Qualia Lønninger

Qualias lønn varierer fra $55,275 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $256,959 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Qualia . Sist oppdatert: 9/18/2025