Qualia Lønninger

Qualias lønn varierer fra $55,275 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $256,959 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Qualia. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $170K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $200K
Kundeservice
$55.3K

Dataforsker
$118K
Markedsføring
$102K
Rekrutterer
Median $155K
Salg
$85.4K
Programvareutviklingsleder
$257K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Qualia er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Qualia er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $256,959. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualia er $136,300.

Andre ressurser