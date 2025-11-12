Selskapskatalog
Qualcomm
Qualcomm Maskinlæringsingeniør Lønninger i India

Maskinlæringsingeniør-kompensasjon in India hos Qualcomm varierer fra ₹2.13M per year til ₹5.71M. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.76M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualcomms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Associate Engineer
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 2 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskinlæringsingeniør hos Qualcomm in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹5,706,460. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualcomm for Maskinlæringsingeniør rollen in India er ₹2,678,013.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Qualcomm

