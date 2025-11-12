Selskapskatalog
Qualcomm
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Alle Maskiningeniør lønninger

Qualcomm Testingeniør Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualcomms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Vi trenger bare 4 flere Maskiningeniør innrapporteringers hos Qualcomm for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Maskiningeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Testingeniør hos Qualcomm in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $260,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualcomm for Testingeniør rollen in United States er $260,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Qualcomm

Relaterte selskaper

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser