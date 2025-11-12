Selskapskatalog
Qualcomm
  • Lønninger
  • Maskinvareingeniør

  • SoC-ingeniør

  • Greater Bengaluru

Qualcomm SoC-ingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

SoC-ingeniør-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Qualcomm varierer fra ₹3M per year for Hardware Engineer til ₹11M per year for Senior Staff Hardware Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹5.5M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualcomms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.82M
₹914K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.19M
₹1.42M
₹240K
Staff Hardware Engineer
₹9.98M
₹5.76M
₹3.47M
₹750K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en SoC-ingeniør hos Qualcomm in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹10,995,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualcomm for SoC-ingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹4,841,674.

