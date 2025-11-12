Selskapskatalog
Qualcomm
Qualcomm SoC-ingeniør Lønninger

SoC-ingeniør-kompensasjon in United States hos Qualcomm varierer fra $141K per year for Hardware Engineer til $421K per year for Principal Hardware Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $318K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualcomms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
Hardware Engineer
$141K
$118K
$13.6K
$9.4K
Senior Hardware Engineer
$199K
$153K
$31.5K
$14.8K
Staff Hardware Engineer
$239K
$174K
$42.2K
$22.8K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en SoC-ingeniør hos Qualcomm in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $449,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualcomm for SoC-ingeniør rollen in United States er $313,000.

