Selskapskatalog
Qualcomm
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Maskinvareingeniør

  • ASIC-ingeniør

  • Greater Toronto Area

Qualcomm ASIC-ingeniør Lønninger i Greater Toronto Area

ASIC-ingeniør-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Qualcomm utgjør totalt CA$175K per year for Senior Hardware Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$164K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualcomms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$30.9K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Maskinvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en ASIC-ingeniør hos Qualcomm in Greater Toronto Area ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$199,045. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualcomm for ASIC-ingeniør rollen in Greater Toronto Area er CA$166,084.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Qualcomm

Relaterte selskaper

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser