Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Canada hos Qohash utgjør totalt CA$153K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qohashs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Totalt per år
CA$153K
Nivå
Senior
Grunnlønn
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Qohash?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Qohash in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$201,407. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qohash for Programvareingeniør rollen in Canada er CA$153,331.

