Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Providence utgjør totalt ₹1.8M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Providences totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Providence
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Totalt per år
₹1.8M
Nivå
L2
Grunnlønn
₹1.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Providence?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Providence in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,853,576. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Providence for Programvareingeniør rollen in India er ₹1,795,469.

Andre ressurser