Proton Programvareutviklingsleder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Protons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Vanlig Område
Mulig Område
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Proton in Switzerland ligger på en årlig totalkompensasjon på CHF 198,260. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Proton for Programvareutviklingsleder rollen in Switzerland er CHF 145,277.

