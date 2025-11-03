Selskapskatalog
Proton Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Spain hos Proton utgjør totalt €72.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Protons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€72.2K
Nivå
L2C
Grunnlønn
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Proton?
+€50.8K
+€78K
+€17.5K
+€30.7K
+€19.3K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Proton in Spain ligger på en årlig totalkompensasjon på €90,708. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Proton for Programvareingeniør rollen in Spain er €72,166.

