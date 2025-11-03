Selskapskatalog
Proton
Proton Markedsføring Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføring totalkompensasjonen in France hos Proton varierer fra €75.6K til €107K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Protons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€85.9K - €102K
France
Vanlig Område
Mulig Område
€75.6K€85.9K€102K€107K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos Proton in France ligger på en årlig totalkompensasjon på €107,356. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Proton for Markedsføring rollen in France er €75,616.

