Selskapskatalog
Proton
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kundeservice

  • Alle Kundeservice lønninger

Proton Kundeservice Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundeservice totalkompensasjonen in North Macedonia hos Proton varierer fra MKD 482K til MKD 658K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Protons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Vanlig Område
Mulig Område
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Kundeservice innrapporteringers hos Proton for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+MKD 3.13M
Robinhood logo
+MKD 4.8M
Stripe logo
+MKD 1.08M
Datadog logo
+MKD 1.89M
Verily logo
+MKD 1.19M
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Kundeservice tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Proton in North Macedonia ligger på en årlig totalkompensasjon på MKD 657,762. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Proton for Kundeservice rollen in North Macedonia er MKD 481,981.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Proton

Relaterte selskaper

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser