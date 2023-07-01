Selskapsoversikt
Properly
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Properly Lønninger

Properlys lønnsområde varierer fra $66,607 i total kompensasjon årlig for Driftssjef i nedre ende til $150,750 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Properly. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Driftssjef
$66.6K
Dataanalytiker
$107K
Programvareingeniør
Median $100K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Programvareingeniørsjef
$151K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Properly er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $150,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Properly er $103,545.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Properly

Relaterte selskaper

  • Coinbase
  • Spotify
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Amazon
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser