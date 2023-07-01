Properly Lønninger

Properlys lønnsområde varierer fra $66,607 i total kompensasjon årlig for Driftssjef i nedre ende til $150,750 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Properly . Sist oppdatert: 8/24/2025