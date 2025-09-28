Selskapskatalog
Procter & Gamble
Procter & Gamble Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in Poland hos Procter & Gamble varierer fra PLN 346K per year for B2 til PLN 407K per year for B3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 331K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Procter & Gambles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Procter & Gamble?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Procter & Gamble in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 547,756. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Procter & Gamble for Produktleder rollen in Poland er PLN 306,552.

