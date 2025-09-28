Produktleder-kompensasjon in Poland hos Procter & Gamble varierer fra PLN 346K per year for B2 til PLN 407K per year for B3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 331K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Procter & Gambles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***