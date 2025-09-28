Markedsføring-kompensasjon in United States hos Procter & Gamble varierer fra $90K per year for B1 til $184K per year for B3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $135K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Procter & Gambles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
