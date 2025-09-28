Dataforsker-kompensasjon in United States hos Procter & Gamble varierer fra $133K per year for B1 til $245K per year for B3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $148K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Procter & Gambles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
