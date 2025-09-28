Selskapskatalog
Procter & Gamble
Procter & Gamble Forretningsoperasjonsleder Lønninger

Forretningsoperasjonsleder-mediankompensasjonspakken hos Procter & Gamble utgjør totalt $106K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Procter & Gambles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Totalt per år
$106K
Nivå
B1
Grunnlønn
$92K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Procter & Gamble?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjonsleder hos Procter & Gamble ligger på en årlig totalkompensasjon på $160,107. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Procter & Gamble for Forretningsoperasjonsleder rollen er $103,500.

