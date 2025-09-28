Selskapskatalog
Prime Health Services
Prime Health Services Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Prime Health Services utgjør totalt $74K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Prime Health Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Totalt per år
$74K
Nivå
L2
Grunnlønn
$74K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Prime Health Services?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Prime Health Services in United States sits at a yearly total compensation of $91,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Health Services for the Programvareutvikler role in United States is $74,000.

