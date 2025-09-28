Selskapskatalog
PriceHubble Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Switzerland hos PriceHubble utgjør totalt CHF 68.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for PriceHubbles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totalt per år
CHF 68.5K
Nivå
Senior
Grunnlønn
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos PriceHubble?

CHF 134K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Programvareutvikler ni PriceHubble in Switzerland joko ni apapọ isanwo ọdun ti CHF 69,200. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni PriceHubble fun ipa Programvareutvikler in Switzerland ni CHF 68,505.

Andre ressurser