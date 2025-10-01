Selskapskatalog
Preqin Programvareutvikler Lønninger i Greater London Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater London Area hos Preqin utgjør totalt £88.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Preqins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
Totalt per år
£88.5K
Nivå
-
Grunnlønn
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Preqin?

£121K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Preqin in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £115,101. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preqin for the Programvareutvikler role in Greater London Area is £88,521.

Andre ressurser