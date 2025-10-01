Selskapskatalog
Preply Programvareutvikler Lønninger i Greater Barcelona Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Barcelona Area hos Preply utgjør totalt €81.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Preplys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Hva er karrierenivåene hos Preply?

€142K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig €26.7K+ (noen ganger €267K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Inkluderte stillinger

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Preply in Greater Barcelona Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €106,471. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Preply for Programvareutvikler rollen in Greater Barcelona Area er €82,902.

Andre ressurser