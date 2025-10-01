Selskapskatalog
Premise Dataforsker Lønninger i Northern Virginia Washington DC

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in Northern Virginia Washington DC hos Premise utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Premises totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Totalt per år
$120K
Nivå
-
Grunnlønn
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Premise?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos Premise in Northern Virginia Washington DC ligger på en årlig totalkompensasjon på $205,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Premise for Dataforsker rollen in Northern Virginia Washington DC er $120,000.

