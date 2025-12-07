Selskapskatalog
PPG
PPG Forretningsoperasjonsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjonsleder totalkompensasjonen hos PPG varierer fra $217K til $309K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for PPGs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$246K - $280K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$217K$246K$280K$309K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos PPG?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjonsleder hos PPG ligger på en årlig totalkompensasjon på $309,160. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos PPG for Forretningsoperasjonsleder rollen er $217,460.

Andre ressurser

