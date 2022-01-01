Selskapskatalog
PNC
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

PNC Lønninger

PNCs lønn varierer fra $47,760 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $218,900 for en Juridisk på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos PNC. Sist oppdatert: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Dataingeniør

Nettstedspålitelighetssingeniør

Datavitenskaper
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Produktleder
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Forretningsanalytiker
C2 $86.2K
C3 $115K
Programvareutviklingsleder
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Finansanalytiker
Median $105K
Prosjektleder
Median $90.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $75K
Dataanalytiker
Median $105K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $116K
Investeringsbankmann
Median $144K
Salg
Median $110K
Produktdesigner
Median $123K
Regnskapsfører
$66.7K
Administrativ assistent
$70.4K
Forretningsutvikling
$98.5K
Kundeservice
$47.8K
Datavitenskap-leder
$186K
Personalavdeling
$206K
Juridisk
$219K
Ledelsesrådgiver
$49.2K
Maskiningeniør
$75.4K
Eiendomsmegler
$116K
Rekrutterer
$79.6K
Løsningsarkitekt
$159K

Dataarkitekt

Skysikkerhetsarkitekt

Teknisk programleder
$74.7K
UX-forsker
$64.7K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos PNC er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $218,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos PNC er $102,856.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for PNC

Relaterte selskaper

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.