Pluxee Lønninger

Pluxees lønn varierer fra $16,108 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $158,426 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Pluxee. Sist oppdatert: 11/29/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Forretningsoperasjoner
$39.8K
Produktleder
$158K
Programvareingeniør
$16.1K

Den høyest betalte rollen rapportert hos Pluxee er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $158,426. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pluxee er $39,781.

