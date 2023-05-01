Plusgrade Lønninger

Plusgrades lønn varierer fra $54,223 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $94,020 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Plusgrade . Sist oppdatert: 11/29/2025