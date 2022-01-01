Pluralsight Lønninger

Pluralsights lønn varierer fra $62,559 i total kompensasjon per år for en Programvareutviklingsleder på laveste nivå til $425,850 for en Kundesuksess på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Pluralsight . Sist oppdatert: 11/28/2025