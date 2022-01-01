Selskapskatalog
Pluralsight
Pluralsight Lønninger

Pluralsights lønn varierer fra $62,559 i total kompensasjon per år for en Programvareutviklingsleder på laveste nivå til $425,850 for en Kundesuksess på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Pluralsight. Sist oppdatert: 11/28/2025

Programvareingeniør
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Fullstack Programvareutvikler

Produktleder
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Datavitenskaper
Median $157K

Forretningsanalytiker
Median $86K
Kundesuksess
$426K
Informasjonsteknolog (IT)
$80K
Markedsføringsoperasjoner
$102K
Produktdesignleder
$241K
Prosjektleder
$87.1K
Salg
Median $125K
Salgsingeniør
$136K
Programvareutviklingsleder
$62.6K
Løsningsarkitekt
$136K
Teknisk programleder
$116K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Pluralsight er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Pluralsight er Kundesuksess at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $425,850. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pluralsight er $135,675.

