Plug Power Lønninger

Plug Powers lønn varierer fra $52,260 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $233,825 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Plug Power . Sist oppdatert: 11/28/2025