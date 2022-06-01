Selskapskatalog
Plug Power
Plug Power Lønninger

Plug Powers lønn varierer fra $52,260 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $233,825 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Plug Power. Sist oppdatert: 11/28/2025

Maskiningeniør
Median $87K
Forretningsanalytiker
$52.3K
Dataanalytiker
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Prosjektleder
$234K
Programvareingeniør
$86.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Plug Power er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $233,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Plug Power er $87,000.

