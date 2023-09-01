Selskapskatalog
Pliancy Lønninger

Pliancys lønn varierer fra $109,450 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $110,550 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Pliancy. Sist oppdatert: 11/28/2025

Informasjonsteknolog (IT)
$109K
Programvareingeniør
$111K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Pliancy er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $110,550. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pliancy er $110,000.

