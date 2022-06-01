Selskapskatalog
Plexus Worldwide
Plexus Worldwide Lønninger

Plexus Worldwides lønn varierer fra $29,914 i total kompensasjon per år for en Maskinvareingeniør på laveste nivå til $51,725 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Plexus Worldwide. Sist oppdatert: 11/28/2025

Maskinvareingeniør
$29.9K
Programvareingeniør
$51.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Plexus Worldwide er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $51,725. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Plexus Worldwide er $40,820.

Andre ressurser

