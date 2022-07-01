Selskapskatalog
Plexure
Plexure Lønninger

Plexures lønn varierer fra $73,410 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $123,469 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Plexure. Sist oppdatert: 11/28/2025

Programvareingeniør
Median $73.4K

Backend Programvareutvikler

Løsningsarkitekt
$123K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Plexure er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $123,469. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Plexure er $98,439.

Andre ressurser

