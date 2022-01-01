Selskapskatalog
Playtech
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Playtech Lønninger

Playtechs lønn varierer fra $16,444 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $180,900 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Playtech. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $59.8K

Backend Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$63.3K
Kundeservice
$16.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dataforsker
$44.4K
Personalavdeling
$71.3K
Produktdesignleder
$61.1K
Produktleder
$36.1K
Prosjektleder
$48.6K
Rekrutterer
$30.7K
Programvareutviklingsleder
$75.4K
Løsningsarkitekt
$181K
Teknisk programleder
$37.9K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Playtech jest Løsningsarkitekt at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $180,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Playtech wynosi $54,201.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Playtech

Relaterte selskaper

  • Serco
  • FDM Group
  • Kainos
  • Tribal Group
  • Endava
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser