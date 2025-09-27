Selskapskatalog
Playrix
Playrix Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Serbia hos Playrix utgjør totalt $59.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Playrixs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Playrix
Senior Software Developer
Belgrade, SR, Serbia
Totalt per år
$59.2K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Playrix?

$160K

Siste lønnsrapporter
Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Videospill Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Programvareutvikler hos Playrix in Serbia ligger på en årlig samlet kompensation på $73,299. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Playrix for Programvareutvikler rollen in Serbia er $59,224.

Andre ressurser