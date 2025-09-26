Selskapskatalog
Plastiq
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Plastiq Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Plastiq utgjør totalt $191K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Plastiqs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
Plastiq
Software Engineer
San Francisco, CA
Totalt per år
$191K
Nivå
-
Grunnlønn
$185K
Stock (/yr)
$5.7K
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Plastiq?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Plastiq in United States sits at a yearly total compensation of $233,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Plastiq for the Programvareutvikler role in United States is $190,705.

Andre ressurser