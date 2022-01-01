Selskapskatalog
Piano
Piano Lønninger

Pianos lønn varierer fra $72,360 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $158,893 for en Salgsingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Piano. Sist oppdatert: 10/21/2025

Produktdesigner
$85.9K
Produktleder
$104K
Salg
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Salgsingeniør
$159K
Programvareutvikler
$72.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Piano er Salgsingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $158,893. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Piano er $85,876.

