Philip Morris International Lønninger

Philip Morris Internationals lønn varierer fra $13,750 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $475,124 for en Forretningsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Philip Morris International. Sist oppdatert: 11/26/2025

Programvareingeniør
Median $70K
Regnskapsfører
$13.8K
Forretningsoperasjoner
$475K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Forretningsanalytiker
$38.9K
Forretningsutvikling
$206K
Kundeserviceoperasjoner
$23.3K
Dataanalytiker
$47.6K
Datavitenskap-leder
$267K
Finansanalytiker
$21.1K
Informasjonsteknolog (IT)
$26.2K
Markedsføring
$23.2K
Markedsføringsoperasjoner
$82.3K
Maskiningeniør
$47.1K
Produktleder
$60.3K
Prosjektleder
$51.6K
Eiendomsforvalter
$120K
Rekrutterer
$92.4K
Salg
$49.1K
Programvareutviklingsleder
$124K
Løsningsarkitekt
$110K
UX-forsker
$142K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Philip Morris International er Forretningsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $475,124. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Philip Morris International er $60,300.

Andre ressurser

