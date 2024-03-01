Selskapskatalog
PHASTAR Lønninger

PHASTARs lønn varierer fra $107,145 i total kompensasjon per år for en Datavitenskaper på laveste nivå til $153,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos PHASTAR. Sist oppdatert: 11/26/2025

Datavitenskaper
$107K
Programvareingeniør
$153K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos PHASTAR er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $153,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos PHASTAR er $130,072.

