Personetics
Personetics Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Israel hos Personetics utgjør totalt ₪227K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Personeticss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Totalt per år
₪227K
Nivå
Entry
Grunnlønn
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Personetics?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Personetics in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪366,343. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Personetics for Programvareingeniør rollen in Israel er ₪226,504.

Andre ressurser