PCCW
PCCW Lønninger

PCCWs lønn varierer fra $28,900 i total kompensasjon per år for en Information Technologist (IT) på laveste nivå til $107,535 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos PCCW. Sist oppdatert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programvareutvikler
Median $67.2K

Backend Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Løsningsarkitekt
$108K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos PCCW er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $107,535. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos PCCW er $64,604.

