Selskapskatalog
Paytm
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Paytm Lønninger

Paytms lønn varierer fra $12,631 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $201,000 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Paytm. Sist oppdatert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Sikkerhet Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Produktleder
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Programvareutviklingsleder
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dataforsker
Median $45.8K
Forretningsanalytiker
Median $31.4K
Produktdesigner
Median $23.2K
Rekrutterer
Median $12.6K
Teknisk programleder
Median $38.8K
Forretningsutvikling
$201K
Dataforskningsleder
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Produktdesignleder
$30K
Programleder
$42K
Prosjektleder
$29K
Salg
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

25%

ÅR 4

25%

ÅR 5

Aksjetype
Options

Hos Paytm er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 10% opptjenes i 1st-ÅR (10.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 5th-ÅR (25.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Paytm er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Paytm er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Paytm er $40,890.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Paytm

Relaterte selskaper

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser