Payscale Lønninger

Payscales lønn varierer fra $80,400 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $193,463 for en Cybersecurity Analyst på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Payscale. Sist oppdatert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programvareutvikler
Median $118K
Stabssjef
$151K
Markedsføring
$155K

Produktleder
Median $121K
Salg
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Programvareutviklingsleder
Median $175K
Løsningsarkitekt
$160K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Payscale er Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $193,463. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Payscale er $153,425.

