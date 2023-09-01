Selskapskatalog
PayPay
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

PayPay Lønninger

PayPays lønn varierer fra $59,779 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $116,063 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos PayPay. Sist oppdatert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $62.8K

Android Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $88.6K
Dataforsker
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktdesigner
$59.8K
Programvareutviklingsleder
$106K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos PayPay er Dataforsker med en årlig totalkompensasjon på $116,063. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos PayPay er $88,610.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for PayPay

Relaterte selskaper

  • Google
  • Pinterest
  • Apple
  • Amazon
  • Lyft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser