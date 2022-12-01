Payoneer Lønninger

Selskapskatalog
Payoneers lønn varierer fra $20,913 i total kompensasjon per år for en Personaloperasjoner på laveste nivå til $885,550 for en UX-forsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Payoneer. Sist oppdatert: 10/24/2025

Programvareutvikler
Median $115K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $118K
Dataanalytiker
Median $85K

Programvareutviklingsleder
Median $179K
Regnskapsfører
$60.9K
Forretningsoperasjonsleder
$78.3K
Forretningsutvikling
$184K
Finansanalytiker
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Personaloperasjoner
$20.9K
Produktdesigner
$72.4K
Programleder
$120K
Prosjektleder
$147K
Rekrutterer
$42.5K
Totale belønninger
$40.9K
UX-forsker
$886K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Payoneer er UX-forsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $885,550. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Payoneer er $106,605.

