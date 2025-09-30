Selskapskatalog
Pax8
Pax8 Programvareutvikler Lønninger i Greater Denver And Boulder Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Denver And Boulder Area hos Pax8 utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pax8s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Totalt per år
$120K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Pax8?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Pax8 in Greater Denver And Boulder Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $167,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pax8 for Programvareutvikler rollen in Greater Denver And Boulder Area er $118,000.

