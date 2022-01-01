Patagonia Lønninger

Patagonias lønnsområde varierer fra $142,800 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $196,623 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Patagonia . Sist oppdatert: 8/21/2025