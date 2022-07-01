Passport Lønninger

Passports lønn varierer fra $24,120 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $169,540 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Passport . Sist oppdatert: 11/25/2025